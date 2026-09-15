Vdovy na Emmy porazily doktory. Nejlepšími seriály jsou Widow’s Bay a Urgent
Dobrou zprávou z televizních cen je, že vyzdvihly ženy mimo „přijatelný“ hollywoodský věk
Záviděníhodnou sezonu završenou snovým finále za sebou má Matthew Rhys. Velšský herec, doposud mnohým známý hlavně ze špionského seriálu Takoví normální Američané, získal jako vůbec první v historii za jeden večer dvě herecké ceny Emmy – za roli urputného starosty v hororovém komediálním seriálu Widow’s Bay z městečka ovládaného temnými silami a za roli nepředvídatelného manipulátora v thrilleru To monstrum ve mně.
Seriál Widow’s Bay ovládl pondělní předávání, když si pro ceny přišli i Rhysovi herečtí kolegové Stephen Root a Kate O’Flynn za vedlejší role svérázného rybáře a starostovy osamělé neurotické asistentky, Hiro Murai za režii a Katie Dippold za scénář hravě propojující hrůzu a humor. Poetikou Stephena Kinga inspirovaný počin, jehož druhá řada se začne točit v březnu, zvítězil i v kategorii nejlepší komediální seriál. Porazil například Základku Willarda Abbotta o jedné podfinancované základní škole ve Filadelfii nebo vynikající Stále v kurzu.
Druhý zmíněný seriál nicméně znamenal alespoň rekordní úspěch pro herečku Jean Smart – získala popáté za sebou cenu za nezdolnou, sebestřednou, zranitelnou i vtipnou divu a veteránku stand-up komedie Deborah Vance. Stala se tak první herečkou vůbec, která získala cenu za každou řadu série.
Ještě důležitější a sympatičtější je, že se ve světle reflektorů opakovaně objevovala žena dalece za „přijatelným“ hollywoodským věkem. Z tohoto úhlu pohledu Emmy přinesly dvojnásob dobrou zprávu, když Sally Field získala cenu v hlavní herecké kategorii v limitované sérii nebo antologii za Pozoruhodně bystrá stvoření.
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