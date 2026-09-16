Nora Fridrichová: Babiš řeší problémy, které předtím vyrobí
Nejdřív hrozí soukromým školám likvidací, pak řekne, že to byla dezinformace, a „zachrání je“
Klobouk dolů před premiérem Babišem. Učitelští influenceři ho chválí, jak jim naslouchá a umí řešit problémy. Jenže problém, který teď premiér „vyřešil“, si předtím sám vytvořil.
Minulé pondělí prohlásil, že „nechápe, proč stát dává 20 miliard korun ročně pro privátní a církevní školy“. Pro pochopení premiéra: Vzdělání dětem má ze zákona zajistit stát. Míst ve veřejných školách není dost, 130 tisíc dětí po celé ČR proto chodí i do škol soukromých a církevních. Těm stát platí za toto vzdělávání.
Babiš přidal i konkrétní příklady. Nechápe, proč dotaci pobírá i soukromý PORG, kde rodiče platí vysoké školné: „Tady si někdo vylobboval, že PORG má dotaci 148 milionů korun.“ Rodiče si ale na PORG připlácejí nadstandard, zatímco stát platí za tu část, kterou by jinak musel dětem zajistit sám. A ještě na tom ušetří. Zatímco veřejné škole platí stát za žáka cca 130 tisíc korun ročně, v soukromé jen 53–89 tisíc.
A pak premiér zmínil ještě „jednu školu nedaleko od Úřadu vlády“. A dodal, že „tam je školné 800 tisíc a musí se zaplatit v květnu, aby vás vzali v září“. Sám premiér mezi řečí zmínil, že tato škola „nedostává peníze“, ale kdo si toho všiml? Jde totiž o Park Lane, která od státu opravdu nepobírá nic, protože to je mezinárodní škola. Tak proč ji vůbec zmiňovat? Ledaže byste chtěli poukázat na to, na co všechno ti bohatí Pražáci mají a ještě jim to naši lidi ze svých daní dotují. Se zákonem je ale vše v souladu a díkybohu za soukromé a církevní školy, kam děti mohou chodit.
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