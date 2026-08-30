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Respekt na cestě s lídry Alternativy pro Německo
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Téma30. 8. 202617 minut

Respekt na cestě s lídry Alternativy pro Německo

Nová národovecká pravice se blíží moci a v rozhovorech s naším reportérem se nijak netají svými převratnými plány

Tomáš Lindner

Školy ze stožárů stahují duhové vlajky LGBT+ hnutí a na jejich místě vyvěšují černo-červeno-zlatou zástavu Německa. Občané s nadšením sledují letadlo s nápisem „Remigrace“, které odváží 432 afghánských zločinců zpět do říše Tálibánu. Do Magdeburku na přátelský zápas přilétá ruský tým, na tribunách vlají německé a ruské trikolory. „Vždycky jsem byl pro družbu,“ říká německý fotbalista při stisku ruky ruskému soupeři. Obraz německých měst je opět více domorodý, s prodejnami řízků, obchody pojmenovanými například „Císař Otto“ a samozřejmě se spoustou německých vlajek. Černošští uprchlíci ve vybrakovaném domě pokuřují vodní dýmku a říkají si, že je tohle Německo nudí a je čas se vrátit do Afriky. Sedí pak na ulici na kufrech, zatímco do někdejšího azylového domu se stěhují bělošské německé rodiny. Hlavní hrdina celého příběhu odjíždí na modrém východoněmeckém mopedu s vlajkou v ruce vstříc západu slunce.

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Takto „Uli zachrání Německo“. (Ukázky předvolebního komiksu krajně pravicového časopisu Compact, na spodním obrázku spolu s Giorgiou Meloni probírá změnu EU)

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