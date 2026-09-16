Jak Zdeněk Hřib nedržel hubu
Nahlédnutí do střev jedné předvolební diskuse
Je neděle, měsíc do komunálních voleb. Ve studiu televize CNN Prima News se schází předsedové parlamentních stran – jen za Andreje Babiše zaskakuje Karel Havlíček. Diskuse se rozbíhá, zahřívacím tématem jsou volby. „Pánové, bude to test spokojenosti s vládou?“ zajímá moderátorku Terezii Tománkovou.
Brzy je jasné, že ani další témata diváky nezaskočí. Tománkovou zajímá, proč si liberálové zakazují koalici s ANO v Praze a proč ne i v Brně a Ostravě. Ptá se na spory kolem státního rozpočtu a chce znát recept na drahý benzin.
Padají obvyklé argumenty i obvyklé fráze. Karel Havlíček ubezpečuje, že vládní kabinet všechno zvládne – má totiž hospodářskou strategii, kterou „plní do puntíku“. Petr Macinka vysvětluje, že jeho strana letos vynechá senátní volby, protože „nedává smysl dělat to jen kvůli tomu, abychom si někde zakandidovali“. Šéf ODS Martin Kupka se pídí po levnějších hypotékách, které vláda před časem slibovala, a Tomio Okamura sděluje, že by mohl „argumentovat donekonečna“. „Ne, prosím, donekonečna ne, děkuju,“ říká moderátorka.
Okamura se tedy alespoň obrací na předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba se sdělením, že v Praze po vítězných volbách jeho strana zruší „to vaše housing first“, jak zní název podpory bydlení pro lidi na ulici. „Ale to už dávno nefunguje, to už zrušila ODS,“ skáče mu do řeči Hřib.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu