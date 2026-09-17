Česko17. 9. 202615 minut
Spolupráce s Okamurou je velká výzva. Ale je důležité zůstat profesionální v rolích, které máme
S místopředsedkyní parlamentu Barborou Urbanovou (STAN) o hledání názorové shody ve sněmovně, spolupráci s Taťánou Malou a snaze vytvářet něco opravdu pozitivního
Koaliční poslanci ve sněmovně vám odmítli schválit pracovní cestu do Kyjeva, vydala jste se tam tedy na vlastní pěst. Jak to v takovém případě funguje?
Všechno si platíte a zařizujete sami. A vzhledem k tomu, že jsem tam jela na pozvání místopředsedkyně ukrajinského parlamentu Oleny Kondratiuk, tak se cesta odehrála ve spolupráci s jejím týmem. Řešili se mnou, jak se dostanu na místo, jaký budu mít pracovní program a podobně.
Jaké výhody by pro vás měla oficiální cesta?
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Jako místopředsedkyně sněmovny bych samozřejmě měla organizační podporu, to znamená lístky na vlak nebo ubytování, a věnovala by se mi ambasáda. To mi vlastně bylo znemožněno. Pomáhala mi ale ukrajinská strana.
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