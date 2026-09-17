0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Až zapomeneme číst
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Česko17. 9. 202615 minut

Spolupráce s Okamurou je velká výzva. Ale je důležité zůstat profesionální v rolích, které máme

S místopředsedkyní parlamentu Barborou Urbanovou (STAN) o hledání názorové shody ve sněmovně, spolupráci s Taťánou Malou a snaze vytvářet něco opravdu pozitivního

Marek Švehla
Chcete nás vidět v Google nahoře? Přidejte si Respekt.cz jako oblíbený zdroj

Koaliční poslanci ve sněmovně vám odmítli schválit pracovní cestu do Kyjeva, vydala jste se tam tedy na vlastní pěst. Jak to v takovém případě funguje?

Všechno si platíte a zařizujete sami. A vzhledem k tomu, že jsem tam jela na pozvání místopředsedkyně ukrajinského parlamentu Oleny Kondratiuk, tak se cesta odehrála ve spolupráci s jejím týmem. Řešili se mnou, jak se dostanu na místo, jaký budu mít pracovní program a podobně.

Jaké výhody by pro vás měla oficiální cesta?

↓ INZERCE

Jako místopředsedkyně sněmovny bych samozřejmě měla organizační podporu, to znamená lístky na vlak nebo ubytování, a věnovala by se mi ambasáda. To mi vlastně bylo znemožněno. Pomáhala mi ale ukrajinská strana.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články