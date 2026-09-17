Opatrné našlapování kolem klimatu, migrace, AI i ruské hrozby. A nový vztah Evropy s Kanadou
Co zaznělo – a nezaznělo – v projevu Ursuly von der Leyen o stavu Evropské unie
Šéfka Evropské komise ve středu přednesla před europoslanci ve Štrasburku každoroční zprávu o stavu Unie. A nastínila, jaká hlavní témata by v následujícím roce evropská exekutiva – a s ní celá EU – měla řešit.
Ursula von der Leyen mluvila o rozmachu umělé inteligence, klimatické změně i ruských dronových útocích na území Unie. Byla opatrná – a trochu vágní. Nejjasněji mluvila o potřebě posílit vztah s Kanadou, ale i tam poskytla trochu nejasné informace. Přímo z místa přinášíme v několika bodech shrnutí tradičně napjatě sledovaného proslovu.
Oh, Kanada!
Je velmi neobvyklé, když každoroční zprávě o stavu Unie přihlíží vysoce postavený politik ze země mimo EU. Očekávaná přítomnost kanadského premiéra Marka Carneye proto vzbudila velkou pozornost a zároveň připomněla, že vztahy Bruselu a Kanady posilují. Kanada aktuálně vede obchodní válku se Spojenými státy (kterou rozpoutal Donald Trump) a hledá obchodní příležitosti jinde. Naproti tomu Evropa se – rovněž kvůli nepředvídatelné obchodní politice šéfa Bílého domu – snaží posilovat partnerství se zeměmi mimo Unii. S Kanadou má už několik let dohodu o volném obchodu. Proč ale nejít trochu dál?
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