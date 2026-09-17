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Česko17. 9. 202612 minut

Stomilionový podvod: klíčový svědek chtěl vypovídat, po zásahu Babišových právníků si to rozmyslel

Případ podezřelé dotační transakce pro pekárnu související s premiérem Andrejem Babišem jde k soudu

Ondřej Kundra
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Místo hezkého žití a užívání si pohledu do zeleně, jež obklopuje jeho vilu na jednom z bohatých brněnských předměstí, čekají Václava Šrámka měsíce v soudní síni a na jejich konci možná až desetileté vězení. Zapletl se totiž do největší podezřelé dotační transakce související s premiérem Andrejem Babišem, což dramaticky změnilo jeho život.

Nechte mě dožít

Po dlouhém zvonění se ve dveřích velké vily objevuje shrbený muž o berlích, který už vůbec nepřipomíná bývalého mohutného a energického manažera Babišova potravinářského gigantu Agrofert, jímž Šrámek (79) ještě před časem byl. „Nechte mě na pokoji,“ říká prošedivělý penzista tichým hlasem. „Nechte mě dožít.“

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O soudním líčení, které ho již brzy čeká, se nechce bavit. „Už aby to bylo za mnou,“ říká k procesu, ve kterém ho obžaloba viní ze zvlášť závažného zločinu dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Za odborně znějícími paragrafy se podle státního zástupce skrývá to, že Šrámek s kolegy podal žádost o stomilionovou eurodotaci na údajně inovativní linku na toustový chléb, i když věděl, že vůbec inovativní není, a peníze jeho firmě tudíž nepatří.

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