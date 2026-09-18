Tomáš Brolík: Za žvástání se platí, poslanec Turek už to ví
aneb Chvála na žaloby
Motoristický poslanec Filip Turek se musí omluvit dalším lidem. Po Hnutí Duha, které obvinil z nepřímého topení lidí, ještě firmě Seznam, kterou zase nařknul ze špízování cizí pošty.
Respektive - obvinil a nařknul nejsou ta správná slova. Poslanec Turek plácnul silácký a vymyšlený žvást, a předpokládal, že to nechají všichni proběhnout kolem. Asi na to byl zvyklý. Duha (o které řekl, že svým lobbováním za lépe fungující krajinu může za mrtvé lidi při povodních) a Seznam (kde prý zase každý zaměstnanec kouká klientům do emailu) ho zažalovaly. A vyhrály a teď musí Turek zveřejnit omluvy.
Obecně vzato je šermování žalobami složitá věc. Chránit svou čest je nezadatelné právo, díky za něj. Co můžeme soudit z veřejně známých případů, tuzemské soudy jsou na žalující docela přísné. Omluvu přisuzují jen v krajních případech, takže se nedá říct, že by česká veřejná debata byla svázaná obavou z prohraných žalob. Ale už jen to, že musíte k soudu, třeba i kvůli naprosto absurdnímu požadavku na omluvu, je svazující a nákladné.
Tohle ale nebyl ten případ. Poslanec a vládní činitel (byť zvláštního, zmocněneckého druhu) nemá co žvanit a lhát. Když Turek své řeči pronáší, činí tak často tónem znepokojeného muže, který toho hodně ví a mnohé prokoukl, a jeho obavy a soudy jsou proto pádné. Třeba když světu oznámil, že považuje ruskou raketu Orešnik je “jednu z nejnebezpečnějších zbraní” (aha!), nebo nedokázal nevarovat Šumavany před domnělým “yperitem”.
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