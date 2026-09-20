Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Ve Starém královském paláci na Pražském hradě byly pro veřejnost vystaveny české korunovační klenoty. Vládní koalice definitivně schválila rozpočet na příští rok se schodkem 380 miliard korun. Uplynulo šedesát let od chvíle, kdy se v přímém rozhlasovém přenosu z besedy v pražské Nealkoholické vinárně U Pavouka zrodil rovnou do dospělého věku později proslulý univerzální vynálezce a světoběžník Jára Cimrman. Noviny přinesly společné varování šéfů tří hlavních firem vyvíjejících umělou inteligenci, že rozvoj samoučících se modelů nabral nebezpečnou a už jen velmi obtížně kontrolovatelnou rychlost a je třeba jej zpomalit. Jedinou kontrolou nebo „mantinelem“, které AI potřebuje, je Silný A Chytrý Prezident (s Vysokým IQ!) a toho má USA na rozdávání!, citoval pak tisk slova, kterými v příspěvku na své sociální síti odmítl varování odborníků americký prezident a velký investor do rozvoje umělé inteligence Donald Trump, podle něhož jsou varovná slova „zvráceným spiknutím, ze kterého má radost jedině Čína“. Kvůli pokračující patové válce USA s Íránem dál raketově rostla cena ropy. Janáčkovy fanfáry zahájily první ročník rodinného festivalu Náplavka Open na břehu řeky Svratky v Brně. Evropská komise na šest měsíců přerušila lhůtu pro vyplacení podpory agrárně-průmyslovému impériu Agrofert, protože evropští odborníci dospěli k závěru, že se od něj jeho majitel – premiér Andrej Babiš – neodřízl dostatečně, jen jej předal dětem, takže má na jeho rozvoji stále osobní zájem, a pořád mu proto hrozí potenciální střet zájmů. Jo, jo, ale jak říkal Miloš Zeman, jen blbec nemění názory – a když jsem řekl to, o čem mluvíte, tak jsem ještě nevěděl, že tady funguje soudcovská mafie, která vás zavře na objednávku. Takže jsem změnil názor, odpověděl dvojnásobný ministerský předseda vlády České republiky a v současné době imunitou před odsouzením za dotační podvod chráněný poslanec Babiš občanovi, který mu na předvolebním mítinku v Havířově připomněl jeho devět let starý výrok, že „imunita poslanců je zbytečná a přežitá a měla by se vztahovat jen na výroky pronesené ve sněmovně, protože poslanci nejsou žádní nadlidi“; soudcovská unie na to Babišovi vzkázala, aby své řeči o mafii v justici buď doložil důkazy, nebo aby si je odpustil. Ve Slatiňanech se díky práci občanů začal po letech bez vody znovu napouštět náhon u Kabeláčova mlýna. Evropská komise schválila poskytnutí šesti miliard eur Ukrajině na nákup zbraní protivzdušné obrany jako část už dříve schválené půjčky 90 miliard eur, jíž se jako jediné tři z členských zemí EU odmítly účastnit Česko, Slovensko a Maďarsko. Chceme silnou a nezávislou Evropu, která stojí za svými hodnotami, nebo necháme naše rozkoly a závislosti, aby nás držely zpátky? Chceme se semknout kolem evropské ideje, že společně můžeme rozhodnout o našem osudu, nebo necháme zmocněnce a loutky autoritářů podkopat naše demokracie? řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen v Bruselu na úvod svého projevu o stavu Unie, ve kterém nabídla přidružené členství v EU Kanadě a ujistila Ukrajinu o věrném a vytrvalém spojenectví. Silnou Evropu podporuje podle výsledků průzkumu agentury Median 39 procent Čechů, naopak 29 procent by Unii chtělo oslabit a zbylá třetina buď nemá jasný názor, nebo vůbec „neví“. Do konce týdne teploty překračovaly 20 stupňů Celsia, pak přišly deště.
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