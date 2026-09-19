Fareed Zakaria: Nebezpečná iluze o vzájemně výhodném řešení s Putinem
Trumpovi vyjednavači se neumějí poučit ze zkušeností svých předchůdců
Vyjednavači prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner vypadali, že jsou upřímně ohromeni svým posledním osobním setkáním s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Witkoff nadšeně prohlásil, že tato setkání patří k „nejlepším“ zážitkům jeho života. Oba muži hovoří o Rusku jako o potenciálním partnerovi a přistupují k této zemi jako podnikatelé, kteří stejně jako Trump hledají s Putinem řešení typu „win-win“.
Stojí tedy za to připomenout poučení o Putinovi, které si osvojil jiný podnikatel, jenž se stal vládním úředníkem – Hank Paulson, bývalý generální ředitel společnosti Goldman Sachs. Jako ministr financí navštívil Paulson v srpnu 2008 Peking u příležitosti olympijských her právě v době, kdy globální finanční krize nabývala na síle a trhy se stále více obávaly o Fannie Mae a Freddie Mac, dvě gigantické finanční instituce, které ručily za většinu hypoték ve Spojených státech.
V Pekingu Paulson obdržel zprávu, která mu, jak řekl, „vyrazila dech“. Ruští představitelé oslovili Čínu a navrhli, aby obě země společně vyprodaly velké množství cenných papírů Fannie a Freddie. Cílem bylo zesílit tlak na již tak chvějící se americkou ekonomiku a nakonec ji dohnat k propadu. Čína tento návrh odmítla.
Zamysleme se nad tím, co to znamená. V okamžiku, kdy se americký finanční systém blížil ke své nejhorší krizi od Velké hospodářské krize, Putin hledal způsoby, jak zasáhnout Ameriku v době jejího úpadku – a to i přesto, že hlubší americký krach by nevyhnutelně poškodil zbytek světa včetně Ruska. Putin se zdál být ochoten riskovat výsledek, při kterém by prohrály všechny strany, pokud by USA utrpěly těžkou porážku.
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