Označoval se za proroka umělé inteligence. Ve čtyřiadvaceti přišel o miliardy
Leo Aschenbrenner tvrdil, že zná budoucnost AI. A Silicon Valley to toužilo slyšet
Když se americký trh s nemovitostmi začal na podzim roku 2007 hroutit, přišel obchodník s dluhopisy z investiční banky Morgan Stanley jménem Howie Hubler o devět miliard dolarů. Tento bojovně naladěný bývalý hráč amerického fotbalu věřil, že své obchody s rizikovými hypotékami strukturoval tak, aby přelstil trh. Místo toho však jeho pošetilost vyústila v největší obchodní ztrátu v historii. Ovšem pouze do letošního léta, kdy se Leopoldu Aschenbrennerovi podařilo prohospodařit téměř čtyřikrát tolik. Ve věku 24 let.
Krach Situational Awareness, jeho hedgeového fondu založeného na umělé inteligenci, který se odehrál během několika dní na konci července, stojí za pozornost nejen kvůli obrovským částkám, o které šlo. Aschenbrenner byl ve svých 19 letech nejlepším absolventem svého ročníku na Kolumbijské univerzitě. Pracoval pro OpenAI, než byl za nejasných okolností propuštěn. Tehdy zveřejnil virální 165stránkovou esej (rovněž nazvanou Situational Awareness), která předpovídala příchod obecné umělé inteligence – AI tak pokročilé, že by se vyrovnala člověku nebo všechny lidské schopnosti překonala – do roku 2027.
„Pravděpodobně osobně znám každého, kdo by mohl projekt reálně vést, nebo mě od něj dělí jen jeden stupeň,“ napsal v souvislosti s vývojem této AI. Na příslibu, že má kontakty na důležité lidi, pak založil svůj hedgeový fond a brzy proměnil počáteční investici ve výši 225 milionů dolarů na 45 miliard dolarů. Pak se ovšem musel v nouzovém výprodeji zbavit většiny svých aktiv ve výši 35 miliard dolarů, což odpovídá hodnotě společnosti United Airlines. Došlo k tomu v témže týdnu, kdy se měl oženit. Komise pro cenné papíry a burzu nyní krach vyšetřuje, Aschenbrenner ovšem nebyl obviněn z žádného protiprávního jednání. (Na žádost o komentář nereagoval.)
Aschenbrenner byl považován za „Nostradama umělé inteligence“, jasnovidce, který viděl, co svět čeká. Jeho spektakulární neúspěch odhaluje, jak dychtivě je Silicon Valley ochotno investovat své miliardy do pochybných rukou mladíka, který sebevědomě prohlašuje něco, co ve skutečnosti leží za horizontem jeho znalostí. A stejně jako Hublerova ztráta předznamenala Velkou recesi, může se Aschenbrennerův příběh o aroganci stát symptomem sílícího rizika, které dnešní boom poháněný umělou inteligencí ponese v čím dál vyšší míře, pokud bude nadále sázet na chvástání mladých géniů.
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