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Politika18. 9. 20264 minuty

Babiš opět ignoroval pozvání na Ukrajinu, Česko na důležitém summitu zastupuje opoziční politik

Vláda zatím Kyjevu neposílá ani požadované lokomotivy

Kristýna Jelínková
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Ondřej Kundra
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Andrej Babiš odmítl podle informací Respektu další možnost k návštěvě Ukrajiny. V pátek se koná zahajovací summit takzvané Karpatské osmičky – regionálního formátu spolupráce osmi států s Ukrajinou. Setkání probíhá v ukrajinském Bukovelu za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a český premiér na něj dostal pozvánku. Stejně jako předsedové vlád nebo prezidenti Polska, Slovenska, Rumunska, Maďarska, Rakouska a Srbska. Jde o země, jež mají část svého území v Karpatech.

Diplomatické uskupení umožňuje Kyjevu prohlubovat spojenecké vztahy. V Bukovelu budou jednat polský premiér Donald Tusk, rumunský prezident Nicoșor Dan, srbský prezident Aleksandr Vučić a další vysoce postavení politici. Slovenského premiéra Roberta Fica na poslední chvíli kvůli zdravotním problémům zastoupí podle slovenského portálu aktuality.sk státní tajemník ministerstva zahraničí Marek Eštok. 

„Premiér Babiš pozvánku nevyužil. Česká strana tam bude mít velmi nízké zastoupení. Je to další promarněná příležitost bavit se osobně o důležitých bezpečnostních a byznysových otázkách,“ říká Respektu zdroj z ukrajinské strany.

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