Nechtít se zavděčit, nebýt hezká, nerespektovat. Hvězda evropského filmu dobývá Hollywood
Rozkročená mezi festivaly a Oscary. Německá herečka Sandra Hüller zažívá výjimečný rok
Usiluje ve svých rolích o něco, co se s představami o hvězdě neslučuje. Přesto evropská kinematografie nemá v současnosti nikoho jako Sandru Hüller. Na Oscara nominovaná rodačka z bývalého východního Německa hraje v černé komedii Digger nevlastní sestru megalomanského ropného magnáta v podání Toma Cruise – a snímek (do českých kin přijde na začátku října) korunuje výjimečně úspěšný rok, který prožívá.
Letos už k sobě strhla pozornost dvěma černobílými artovými snímky, v nichž předvedla plný rozsah svého talentu. Za Rose dostala cenu na festivalu v Berlíně, za výkon v Domovině sklízela nadšení na festivalu v Cannes. V prvním hraje ženu, která se v 17. století navzdory hrozbě odhalení a trestu smrti vydává za muže, aby mohla žít svobodně. Druhý vypráví o cestě spisovatele Thomase Manna a jeho dcery Eriky po čerstvě rozděleném Německu. Zároveň se objevila i v hollywoodském hitu Spasitel vedle Ryana Goslinga.
Kvarteto snímků provází aktuálně navíc atraktivní spekulace, že by mohla být podle nových pravidel nominovaná na čtyři Oscary, po dvou v hlavní i vedlejší herecké kategorii. Hollywoodské nabídky přišly před třemi lety po její první oscarové nominaci za roli v dramatu Anatomie pádu, kde ztvárnila spisovatelku podezřelou z vraždy manžela – a podtrhly i urychlily její vzestup, který je stejně působivý jako paradoxní.
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