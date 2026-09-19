Studuji obor, který mě už nezajímá
Mám školu přece jen dokončit nebo začít znovu?
Je mi 21 let a studuji na univerzitě v Česku. Nyní bych měl nastoupit do druhého ročníku bakalářského studia, ale stále intenzivněji si uvědomuji, že jsem si vybral nesprávný obor. Když jsem se na školu hlásil, zdálo se mi, že by mě mohla bavit a že v ní vidím svou budoucnost. Dnes však mám pocit, že jsem se velmi spletl.
Studium mě vůbec nenaplňuje, předměty mě nezajímají a představa, že bych v tom měl pokračovat ještě dva roky, ve mně vyvolává spíše odpor než motivaci. Nejde přitom jen o to, že by byla škola náročná. Mám pocit, že prostě nechci dělat to, na co se připravuji. Stále častěji přemýšlím, že bych školu přerušil nebo úplně skončil a zkusil se věnovat něčemu jinému. Zatím však ani přesně nevím, co by to „něco jiného“ mělo být.
Naznačil jsem to už i rodičům, ale ti o mém odchodu nechtějí ani slyšet. Tvrdí, že když už jsem začal, mám dokončit bakaláře a pak se uvidí.
Rozumím, že to se mnou myslí dobře a nechtějí, abych svého rozhodnutí později litoval. Jenže dva roky mi v tuto chvíli připadají jako strašně dlouhá doba a zároveň jako ztráta času, který bych mohl věnovat hledání toho, co mi skutečně sedí.
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