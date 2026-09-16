Město bez kamionů, nebo přírodní unikát? V Třeboni se má i po volbách upřednostňovat to druhé
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Co je víc – nová silnice, na jejíž stavbu se dlouho čeká, nebo hezký pohled na město? V jihočeské Třeboni platí zatím to druhé. Historické osmitisícové město, kde je předmětem státní ochrany kromě starých domů i unikátní krajinný ráz v okolí, se zatím musí obejít bez nové přeložky, která měla zbavit město tranzitu nákladních aut. Vedení místní Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko totiž trvá na tom, že nová silnice vedoucí po okraji města se k Třeboni vůbec nehodí, a to zatím platí.
Onen, pro mnohé návštěvníky možná nenápadný unikát je k vidění na východní straně města, kde se rozkládají velká mokrá luka s měkkým slatinovým podložím (slatina je specifický typ rašeliny). Mokrá luka leží mezi dvěma velkými rybníky – Rožmberkem a Světem – a rozlévá se na ně velká voda při jejich přeplnění. Luka proto nebyla nikdy zastavěna a udržela si svůj přirozený ráz. A zatímco na severní či západní straně města jsou pole, na jižní rybník tak z východu zůstaly zachovány neopakovatelné výhledy přes rozsáhlou zelenou pláň s typickým ranním mlžným oparem, v němž se rýsuje obrys starého města.
V roce 1992 ale přišla nenápadná událost, která třeboňskou romantiku zkomplikovala. Třicet kilometrů daleko u Nových Hradů začala firma Dobrá voda čerpat podzemní vodu a stáčet ji do PET lahví. Nápad se ujal, takže denně závod opouštějí desítky kamionů, z nichž část míří přes Třeboň dál do republiky. V Třeboni přitom musejí přejet přes téměř pět set let starou hráz zmíněného rybníka Svět, která není na takové tunové náklady stavěná.
Celá věc se dala vyřešit omezením nosnosti tak, aby kamiony musely jezdit jinudy. Jenže k tomu se Jihočeský kraj jako majitel silnice II. třídy nikdy neodhodlal. Pouze snížil nosnost na 32 tun tak, aby na hráz nesměly plně naložené kamiony s návěsem. Firma Mattoni jako majitel Dobré vody přitom ústy mluvčí Lutfii Miňovské tvrdí, že silnici přes historickou hráz používá hlavně pro prázdná auta při návratu do závodu a neví, zda tudy projíždějí i nějaká auta s nákladem. A údaji o počtu těžkých aut nedisponuje ani Třeboň. „Máme tam kameru jen pro případná pátrání. Umí číst SPZ, ale neslouží ke sčítání kamionů. Město ani kraj se nás na ta čísla ani neptají,“ říká Zdeněk Klíma z Městské policie Třeboň s tím, že několikrát ročně nechává policie projíždějící kamiony zvážit.
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