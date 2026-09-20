Pět českých zpráv
Cimického pět let
Celkem pětatřicet případů vydírání a čtyři sexuální útoky znamenají pětileté vězení a desetiletý zákaz činnosti pro psychiatra Jana Cimického. Minulý týden tak odvolací soud potvrdil původní verdikt. „Odvolací soud neshledal žádné okolnosti, které by zpochybňovaly výpovědi jednotlivých poškozených,“ řekl soudce Pavel Benda. Rozhodnutí soudu je tak pravomocné. Podle obhájce patrně Cimický podá dovolání.
STAN roste
ANO stagnuje, Starostové rostou i podle další agentury. Posuny ve voličských náladách měřila tento měsíc také Ipsos pro server Moravec.cz. Oproti květnovému šetření si STAN polepšil o dva procentní body, naopak ODS o necelý procentní bod klesla. Jinak se dá ale říci, že kromě STAN zůstávají všichni na svém, včetně ANO s téměř třetinou všech voličských hlasů. Přepočet na mandáty by znamenal téměř remízu 100:100 poslaneckých mandátů.
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