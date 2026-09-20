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20. 9. 20264 minuty

Bojíme se s Babišem

Místo toho, aby naši bezpečnost posiloval, tak ji oslabuje

Erik Tabery
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Strach, obavy, úzkost… vyvolávají v lidech různá témata a situace. Každý jsme trochu jiný, a tak přikládáme událostem různý význam. Obecně by se ale asi mnozí shodli, že je uklidňuje, když se přijímají opatření, která mají rizika oslabit. V budovách jsou protipožární opatření, do aut se instalují airbagy a různé varovné funkce, pro případ povodní máme ve městech nachystané rychle postavitelné mobilní stěny a podobně. Platí to bohužel i opačně, když se rizika podceňují, obavy rostou. 

Polský premiér Donald Tusk vystoupil před občany s projevem, který měl připomínat události roku 1939, kdy Polsko bojující s nacisty napadla z východu Rudá armáda. Premiér ale připomněl, že „dějiny se, jak víme, neopakují, ale rýmují. A dnes musíme tyto rýmy dějin číst s náležitou vážností.“ Připomněl nejen napadení Ukrajiny, ale i různé stupňující se provokace vůči Polsku. Před pár dny se rozezněly na území našeho souseda sirény, protože se blížil ruský dron. Blízko hranice zasáhla střela vlak či benzinovou pumpu. „Nešlo o ojedinělé případy. A dnes to říkám s veškerou možnou silou: nenecháme se zastrašit,“ řekl Tusk.

Nemluví do větru. Polsko se připravuje na nejhorší možný scénář s plnou silou. Což premiér svým občanům připomněl i v projevu: „Na obranu utrácíme téměř pět procent HDP. Je to skoro dvojnásobek Německa a více než dvojnásobek Francie. Stavíme jednu z nejsilnějších armád v Evropě. Z evropského programu SAFE jsme získali 44 miliard eur, více než kterýkoli jiný stát Unie. A dnes jsou polské hranice nejlépe střežené hranice celého kontinentu.“ Ve vážné situaci je to uklidňující.

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