Bojíme se s Babišem
Místo toho, aby naši bezpečnost posiloval, tak ji oslabuje
Strach, obavy, úzkost… vyvolávají v lidech různá témata a situace. Každý jsme trochu jiný, a tak přikládáme událostem různý význam. Obecně by se ale asi mnozí shodli, že je uklidňuje, když se přijímají opatření, která mají rizika oslabit. V budovách jsou protipožární opatření, do aut se instalují airbagy a různé varovné funkce, pro případ povodní máme ve městech nachystané rychle postavitelné mobilní stěny a podobně. Platí to bohužel i opačně, když se rizika podceňují, obavy rostou.
Polský premiér Donald Tusk vystoupil před občany s projevem, který měl připomínat události roku 1939, kdy Polsko bojující s nacisty napadla z východu Rudá armáda. Premiér ale připomněl, že „dějiny se, jak víme, neopakují, ale rýmují. A dnes musíme tyto rýmy dějin číst s náležitou vážností.“ Připomněl nejen napadení Ukrajiny, ale i různé stupňující se provokace vůči Polsku. Před pár dny se rozezněly na území našeho souseda sirény, protože se blížil ruský dron. Blízko hranice zasáhla střela vlak či benzinovou pumpu. „Nešlo o ojedinělé případy. A dnes to říkám s veškerou možnou silou: nenecháme se zastrašit,“ řekl Tusk.
Nemluví do větru. Polsko se připravuje na nejhorší možný scénář s plnou silou. Což premiér svým občanům připomněl i v projevu: „Na obranu utrácíme téměř pět procent HDP. Je to skoro dvojnásobek Německa a více než dvojnásobek Francie. Stavíme jednu z nejsilnějších armád v Evropě. Z evropského programu SAFE jsme získali 44 miliard eur, více než kterýkoli jiný stát Unie. A dnes jsou polské hranice nejlépe střežené hranice celého kontinentu.“ Ve vážné situaci je to uklidňující.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu