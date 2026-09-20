Film týdne: „Je tady nové rok a to znamená new me.“ Oscarový Volklore spojuje moravské zvyky s rytmy módních influencerů
Můžeme jen spekulovat, jak by dopadlo, kdyby obávaná režisérka Věra Chytilová potkala neméně obávanou bývalou šéfredaktorku časopisu Vogue Annu Wintour, před jejímiž verdikty se třásli návrháři. Ale víme, co se stane, když obě svede dohromady režisérka Viktorie Štěpánová, která svého času nejvlivnější hlas ve světě módy překřtila na Anču Winturovou-špicu děvčicu a od Chytilové si vypůjčila konzumně-destruktivní anarchii Sedmikrásek. Výsledkem je Studentský Oscar v kategorii experimentální film, kterého režisérka převzala minulý týden na festivalu v Torontu za snímek Volklore.
Videoesej, jež vznikla coby absolventský film v Centru audiovizuálních studií na FAMU, je sestříhaná a vrstvená s hyperaktivní energií a pracuje s jazykem a nástroji sociálních sítí. Fiktivní módní influencerka Vivi v ní provází své followery (tedy diváctvo) napříč jedním rokem po světě moravských lidových tradic. Od masopustu přes Moranu a žně po advent. Dajvuje do světa předků určovaného poklidným rytmem střídání ročních období a na něj copy-pastuje rytmus globálního módního průmyslu určovaný fashion weeky či Met Gala.
Zvyky lícují s módními trendy a marketingem. O žních se místo obilí sklízí likes. Čtyři roční segmenty oddělují smyšlené, kouzelně kýčovité reklamy na produkty inspirované přírodou – svatojánský krém pro všechny typy pleti – nebo slibující očistu těla a hledání autentického já. Co je a co není autentické a jak jde autenticitu proměnit v komoditu nebo „já“ v obchodní značku, to jsou otázky, s nimiž si projekt pohrává. Ohledává i možnosti komunity v globálním on-line světě.
Volklore je v souladu s trendy o vrstvení. Formálně pracuje s estetikou digitálního světa, digitálním rozhraním, stylem módních vlogů a jazykem generace Z prostoupeným anglicismy. Zkratkovitá angličtina se kouzelně potkává s hanáckým nářečím – představitelka Vivi, tanečnice a herečka Monina Nevrlá, pochází z Přerova: „Je tady nové rok a to znamená new me.“ Povrchnost tu potkává hravou fantazii.
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