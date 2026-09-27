Velká volnost za málo peněz. Jak se točí seriály pro generaci Z
Česká televize pokračuje v lákání mladého publika minisérií Filter. Vsadit chce i na reality show
Queer seriál televize tehdy chtěla. S tím, že jsou otevření okrajovějším žánrům a specifičtějším skupinám,“ vzpomíná David Semler, režisér seriálu Filter, který nedávno nově přibyl na iVysílání. Šestidílná minisérie patří do arzenálu původní tvorby, jíž se Česká televize snaží uplynulých pět let oslovovat na této platformě mladé publikum.
Filter sleduje tápání zakřiknutého patnáctiletého kluka, který přechází ze základní školy na střední, potácí se mezi starými kamarády a novou partou i dvěma možnými láskami. Věkem hrdinů a hrdinek Filter míří hlavně na skupinu 12–18 let, která televizím dlouhodobě uniká. Audiovizuální zábavu vyhledává na YouTube či na TikToku, konkurencí jsou i seriály z on-line videoték jako Euforie.
A když ČT natočí dobrou věc pro mladé publikum, čelí překážce, která se překonává hůř než najít námět. „Je velmi obtížné obsah k mladým vůbec dostat,“ říká šéfredaktorka iVysílání Eva Rálková. Rozhodnuto už mají o vlajkovém seriálu pro mladé na příští rok – ale dál tenhle formát a nemá ve veřejnoprávní televizi nic jistého. A nejen kvůli otazníkům nad jejím financováním.
Šikana, sociální sítě, vztahy
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