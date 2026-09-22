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Politika22. 9. 202612 minut

Stát pořádně neví, za co utrácí. Chtěli jsme to změnit, jenže ve vládě o to není zájem

S ekonomickým analytikem Tomášem Kučerou o jeho snaze zlepšit rozhodování českého státu a o exekutivě, kde často chybí odvaha něco rozhodnout

Marek Švehla
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V létě jste po pouhém roce a půl skončil na ministerstvu financí. Co jste tam dělal?

Vedl jsem analytický tým, který měl pomoci posunout ten úřad z dnešní podoby ministerstva účetnictví ke skutečnému ministerstvu financí, které bude schopné dívat se, za co přesně stát utrácí, jestli za své peníze dostává adekvátní hodnotu a zda se někde neutrácí bezúčelně. 

Měli jste analyzovat jednotlivé položky státního rozpočtu?

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O tom byla přesně naše práce, abychom nastavili systém a pravidla, jak se mají utracené peníze vyhodnocovat tak, abychom to pak mohli dělat systematicky. Byla i témata, kdy jsme se do vyhodnocení pouštěli konkrétně. Například jsme zkoumali podporu obnovitelných zdrojů. Podívali jsme se, co je cílem, jak se přidělují peníze u nás, jak se to dělá v zahraničí, kolik to celé vzhledem k výsledkům stojí u nás versus kolik to stojí v zahraničí. Potom jsme viděli, že u nás je podpora větrné energetiky o desítky procent dražší než v jiných státech. 

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