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Předvolební Česko22. 9. 202613 minut

Když aktivismus nestačí. Bojovnice za Bedřišku chce být hlasem celého obvodu

Předvolební Česko, 14. díl: Eva Lehotská dvě desetiletí pomáhá budovat komunitu. Teď chce zkušenost z kolonie využít v komunální politice a prosazovat, aby radnice naslouchala lidem nejen před volbami

Kristýna Jelínková
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Dvě desetiletí se snaží přesvědčit místní politiky, aby nezničili unikátní ostravskou kolonii Bedřiška. Teď dospěla k závěru, že aby byl její hlas slyšet, musí mezi ně sama vstoupit, přestože – jak říká – slovo „politika“ ráda nemá. A to především kvůli svým zkušenostem s místními zastupiteli, kteří podle ní nenaslouchají občanům a řeší především své zájmy. „Já nejsem kariérní politik, ani jím nebudu. Ale pokud chceme něco změnit, tak musíme být tam, kde se rozhoduje,“ vysvětluje své rozhodnutí Eva Lehotská, jedna z hlavních tváří ostravské komunity oceňované lidmi z celé republiky kvůli solidárním sousedským vazbám a vzájemné pomoci.

Loni na podzim ovšem radnice městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky nechala přes protesty tamních obyvatel zbourat pět prázdných domů s argumentem, že jsou ve špatném technickém stavu a jejich oprava by byla příliš nákladná. Pozdější přezkum ostravského magistrátu však zjistil, že povolení k jejich demolici bylo vydáno v rozporu s právními předpisy a na základě nedostatečných podkladů. A Lehotská si podle svých slov uvědomila, že aktivismus má své limity, a rozhodla se kandidovat v komunálních volbách.

Její ambice přitom sahají dál než k jedné sousedské kolonii: chce se věnovat také bydlení a dalším problémům v celých Mariánských Horách a přilehlých Hulvákách. „Zkušenost, kterou máme z Bedřišky, jak se nám tady povedlo obnovit a kultivovat sousedské vazby, to je něco, co bych chtěla přenést do celých Mariánek,“ říká žena, jejíž předvolební leták hlásá: „15 let jsem hlasem a tváří Bedřišky, ale již přes 40 let hájím všechny, které mocní přehlížejí.“

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