Zpráva z finále jednání o rozpočtu: ANO si může dělat, co chce
První opravdové debaty koalice nad státním rozpočtem skončily drtivou porážkou SPD a Motoristů. Následující měsíce otestují poslušnost koaličních poslanců
„Očekávám podporu všech 108 vládních poslanců.“ Tak odpověděl na novinářský dotaz premiér Andrej Babiš (ANO), když po pondělním zasedání vlády na tiskové konferenci jeho kabinet oznámil, že do sněmovny posílá návrh státního rozpočtu se schodkem ve výši 386 miliard korun. Po týdnech naoko ostrého koaličního vyjednávání se toho moc nestalo: oproti návrhu ministerstva financí SPD a Motoristé přesvědčili hnutí ANO, aby byl deficit o kosmetické tři miliardy nižší.
Nyní začnou debaty uvnitř poslaneckých klubů, aby při schvalování rozpočtu všech 108 koaličních rukou mířilo vzhůru. To teď, navzdory Babišovu optimismu, není úplně jednoznačné. „Drama“ okolo příliš vysokého schodku bylo totiž, alespoň mediálně, nejvážnějším koaličním sporem od vzniku této vlády. Hnutí SPD mělo hlavní výhrady k výši obranných výdajů, Motoristé chtěli šetřit ve školství. „Je otázka, jestli to byla bitva o rozpočet, nebo spíš rétorické cvičení. Úkolem Motoristů je držet ANO u moci,“ shrnuje spory v koalici politolog Otto Eibl. Co se tedy v minulých týdnech v koalici dělo?
Vyjednávací debakl
Když ministryně financí Alena Schillerová (ANO) poslední srpnový den poprvé zveřejnila návrh státního rozpočtu na příští rok, možná trochu vyrazila dech nečekané skupině politiků – svým vlastním koaličním partnerům. Andrej Babiš totiž během léta slíbil, že schodek bude „výrazně pod 400 miliardami korun“. V následujících hodinách a dnech ve sněmovních kuloárech reagovali poslanci Motoristů sobě i SPD s nelibostí. Prý čekali, že konečná cifra se bude pohybovat mezi 350–360 miliardami korun. Petr Macinka (Motoristé) i Tomio Okamura (SPD) tvrdili, že o finální částce nevěděli (i když podle zdrojů redakce oba šéfové stran znali přibližnou výši deficitu s dostatečným předstihem a přesnou částku se dozvěděli před tiskovou konferencí), a začala série „audiencí“ na Úřadu vlády, kde se snažili premiéra a ministryni financí přesvědčit, že vědí, kde může český stát ušetřit. Každý ale z trochu jiného konce.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu