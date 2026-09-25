0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Kdo přežije ve věku AI
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Kultura25. 9. 202612 minut

Spisovatel Vincenzo Latronico: Instragram způsobil, že máme všichni doma stejné poličky

S italským autorem o digitalizaci našich životů, únavě z aktivismu i tesařině

Pavel Turek
Chcete nás vidět v Google nahoře? Přidejte si Respekt.cz jako oblíbený zdroj

Přestěhovali se do Berlína, pracují on-line, živí se tvorbou grafického designu, navštěvují vernisáže, technokluby, o víkendech chodí na brunche a bleší trhy a jejich okruh přátel je složen jen z expatů, s nimiž se baví anglicky. Anna a Tom, ústřední dvojice románu Dokonalosti (v originále Le perfezioni) od italského spisovatele a překladatele Vincenza Latronica, vedou záviděníhodný život jako stvořený pro Instagram, ale stále cítí, že jim něco chybí. Prostřednictvím trefných detailů a přesného pozorování Latronico líčí ambice, potenciál i sebeklam a pocit prázdnoty, které hromadně sdílejí tvůrčí lidé ve velkých městech. I proto se Dokonalosti staly bestsellerem, dočkaly se užší nominace na International Booker Prize a prodávají se ve dvaačtyřiceti zemích. Český překlad dorazí na pulty v polovině října.    

Dokonalosti zachycují, jak propojený je dnes digitální svět s tím skutečným. Snažíme se, aby se naše životy podobaly tomu, co vidíme on-line a co působí bezchybně. Vybavíte si moment, kdy to, co bylo skutečné, působilo stejně atraktivně jako to, co je on-line?

Když mi bylo patnáct, tak jsem hacknul počítače v naší škole, naboural jsem se do systému, abych získal jména a telefonní čísla všech studujících a vyučujících. To byl jediný moment mé digitální dokonalosti, ale bavíme se o roce 1998. 

↓ INZERCE

Co bylo impulzem ke knize o tom, jak internet prostupuje našimi životy a mění je?

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články