Spisovatel Vincenzo Latronico: Instragram způsobil, že máme všichni doma stejné poličky
S italským autorem o digitalizaci našich životů, únavě z aktivismu i tesařině
Přestěhovali se do Berlína, pracují on-line, živí se tvorbou grafického designu, navštěvují vernisáže, technokluby, o víkendech chodí na brunche a bleší trhy a jejich okruh přátel je složen jen z expatů, s nimiž se baví anglicky. Anna a Tom, ústřední dvojice románu Dokonalosti (v originále Le perfezioni) od italského spisovatele a překladatele Vincenza Latronica, vedou záviděníhodný život jako stvořený pro Instagram, ale stále cítí, že jim něco chybí. Prostřednictvím trefných detailů a přesného pozorování Latronico líčí ambice, potenciál i sebeklam a pocit prázdnoty, které hromadně sdílejí tvůrčí lidé ve velkých městech. I proto se Dokonalosti staly bestsellerem, dočkaly se užší nominace na International Booker Prize a prodávají se ve dvaačtyřiceti zemích. Český překlad dorazí na pulty v polovině října.
Dokonalosti zachycují, jak propojený je dnes digitální svět s tím skutečným. Snažíme se, aby se naše životy podobaly tomu, co vidíme on-line a co působí bezchybně. Vybavíte si moment, kdy to, co bylo skutečné, působilo stejně atraktivně jako to, co je on-line?
Když mi bylo patnáct, tak jsem hacknul počítače v naší škole, naboural jsem se do systému, abych získal jména a telefonní čísla všech studujících a vyučujících. To byl jediný moment mé digitální dokonalosti, ale bavíme se o roce 1998.
Co bylo impulzem ke knize o tom, jak internet prostupuje našimi životy a mění je?
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