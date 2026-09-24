Kdo nepodpoří rozpočet, opoziční naschvály a co se mění pro ruské diplomaty
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Rozpočet, rozpočet, rozpočet. Hlavní politické téma týdne je jasné, kabinet Andreje Babiše (ANO) všemi hlasy schválil návrh státního rozpočtu na příští rok. Po dlouhých jednáních s koaličními SPD a Motoristy nakonec vláda sněmovně předkládá návrh s deficitem ve výši 386 miliard korun – oproti původním 389 miliardám. Drama o příliš vysokém schodku, které bylo alespoň mediálně nejvážnějším koaličním sporem od vzniku této vlády, nakonec vyústilo v takřka kosmetickou změnu. Co zní nyní z poslaneckých klubů Motoristů a SPD? To zjišťoval tým Plamínkové.
SPD. Klub SPD je v Poslanecké sněmovně nejroztříštěnější, patří do něj také zástupci Svobodných, Trikolory a PRO. I postoj k návrhu rozpočtu je proto zatím nejednotný. Například šéf Svobodných Libor Vondráček tvrdí, že když slyšel, že se podařilo dojednat snížení „jen“ o tři miliardy, nemohl tomu prý uvěřit. Jak se k výši deficitu při hlasování postaví? „Přemýšlím, že bych to udělal jako Markéta Šichtařová,“ vzpomíná dnes už s humorem na to, když se v březnu jeho stranická kolegyně u řečnického pultu vzdávala svého poslaneckého mandátu, protože všichni členové vládní většiny „se chovají alibisticky“. A to proto, že tehdy prošel do dalšího kola projednávání vládní návrh zákona o digitální ekonomice. Vondráček ale současně ujišťuje, že on končit nechce, i když mu prý někteří voliči v regionech tvrdí, že Šichtařová to udělala dobře. Cestou jsou podle něj také pozměňovací návrhy, díky kterým se mohou peníze přesouvat mezi jednotlivými kapitolami. Komu by vzal? Mluví například o VZP. „Když dávají 500 korun každému, kdo se naočkuje, tak mají asi dost peněz, ne?“ ptá se a mizí na jednání. Kdo je už rozhodnutý, že pro návrh rozpočtu s touto výší schodku ruku rozhodně nezvedne, je naopak poslanec Miroslav Ševčík (za SPD). Podle něj je pořád velký prostor pro úspory. „Jsou tam nesmyslně zvýšené výdaje na obranu,“ říká redakci ve sněmovně. A na poznámku, že Andrej Babiš podle svých slov očekává podporu všech 108 koaličních poslanců, odpovídá: „To jsou předpoklady pana premiéra.“ Jsou poslanci SPD, kteří sice výtky mají, ale koaliční jednotu zachovají, například Jan Hrnčíř (SPD). Zároveň říká Respektu, že rovněž připravuje své pozměňovací návrhy.
Motoristé sobě. Strana, která před volbami slibovala, že „pohlídá Babiše“, je nakonec pro Alenu Schillerovou méně nebezpečná. Podpoří Motoristé rozpočet? „A kdyby ne, co tím dokážeme?” ptá se poslanec Miroslav Krejčí. I jeho další kolegové v kuloárech souhlasí, že by tím strana nic nezískala. Snížení deficitu o tři miliardy a příslib dalšího snižování v příštím roce vnímají jako úspěch vyjednávání svého předsedy. Místopředseda strany a sněmovny Jiří Barták ale nechce říct, jak se nakonec k rozpočtu postaví. Důležitá podle něj bude debata o úpravách. „Ptáte se mě na něco, co bude v prosinci, teď je září,“ říká. Šéf strany Petr Macinka je ale přesvědčen, že nakonec všichni jeho poslanci pro návrh rozpočtu zvednou ruku. A to včetně ekonomického experta strany a šéfa rozpočtového výboru Vladimíra Pikory, který před rokem na sjezdu strany hlásal „budeme škrtat, škrtat, škrtat“. Pro SeznamZprávy Macinka řekl: „Vladimír Pikora, myslím, podpoří rozpočet s velmi těžkým srdcem.“
My proti ANO nic nezmůžeme. Tak by se tedy nakonec dala popsat komunikační strategie, kterou téměř shodně zvolilo vedení SPD i Motoristů po pondělním oznámení finální výše deficitu. Vyjednaný ústupek o tři miliardy korun zní totiž jako debakl. Jak předseda Motoristů Petr Macinka, tak šéf SPD Tomio Okamura ale opakují, že ve volbách získali příliš nízké procento hlasů na to, aby mohli prosadit své zájmy, a proti hegemonu a síle hnutí ANO nemají šanci. Bude to pro jejich voliče fungovat?
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