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Česko24. 9. 202612 minut

Drahoš: Nechápu, proč neposkytneme Ukrajině lokomotivy, které potřebuje. To mají rezavět v depech?

S prvním místopředsedou horní komory, který se vrátil z Ukrajiny, o tom, co by zemi pomohlo, ale i o tom, proč jel na summit nové iniciativy místo premiéra

Kristýna Jelínková
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Kdyby vám někdo na konci srpna řekl, že za měsíc budete sedět na Ukrajině u stolu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, polským premiérem Donaldem Tuskem a budete reprezentovat Českou republiku, věřil byste tomu?

Vzhledem k tomu, že má Senát s Ukrajinou dlouhodobě dobré vztahy, tak musím říct, že by to pro mě nebylo takové překvapení. A ve výsledku nebylo. Já jsem byl velmi rád, že mám možnost reprezentovat Senát a Českou republiku na summitu iniciativy Karpatské osmičky. 

Jak a kdy jste se dozvěděl, že budete zastupovat Česko na summitu nově vzniklé iniciativy?

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Myslím, že to bylo asi týden před akcí samotnou. Pan předseda Vystrčil měl jiné povinnosti a první místopředseda je od toho, aby Senát rovněž reprezentoval. Když jsem se to dozvěděl, podíval jsem se do diáře, zjistil jsem, že nejsem vázán jinde ničím zásadním, a přikývl jsem.

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