Tento muž zná nejskrytější obavy miliardářů
William Tjen chrání nejbohatší lidi jihovýchodní Asie. Ví, kde mají domy, jaké jsou jejich záliby i obavy. A říká: Největším životním rizikem je v poslední době vlastnictví bitcoinů
Jako místo setkání pro tento rozhovor navrhl William Tjen nejokázalejší nákupní centrum v malajsijském Kuala Lumpuru, Pavilion na ulici Jalan Bukit Bintang. Je nervózní, říká, že nedává moc rozhovorů. Nahrávací zařízení na stole ho znervózňuje. To je překvapivé, protože tenhle muž by každého, kdo se k němu zachová nepřátelsky, dokázal zabít jednou rukou.
Tjen je osobní strážce, jeden z nejlepších na světě, vycvičený v singapurské speciální jednotce. A teď tu sedí v kavárně, v šedé džínové bundě, černém tričku, se šedivými vyfénovanými vlasy. Je mu 48 let a nejprve vypráví o neúprosném výcvikovém programu: o „pekelném týdnu“, dnech beze spánku, mimořádně náročných pochodech, oslepujících granátech a střelbě barvicími náboji. V celém asijsko-pacifickém regionu, říká, má srovnatelně náročný výcvik pouze jedna jednotka – G4 hongkongské policie.
V Singapuru Tjen zajišťoval ochranu dvou premiérů, Goh Chok Tonga a Li Sien-lunga, doprovázel bývalého fotbalistu Davida Beckhama při uvedení hodinek Tudor na trh v Malajsii a zpěvačku skupiny Blackpink Kim Či-su, známou jako Jisoo, na večerní akci šperků Cartier v thajském Bangkoku. Vypráví o šéfech korporací, velikánech ze Silicon Valley a filmových hvězdách, jejichž životy chrání.
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