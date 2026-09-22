Prestižní cena pro českou fyziku za objev nového druhu magnetismu
Průlom z laboratoří Tomáše Jungwirtha a jeho dvou kolegů může proměnit výpočetní techniku, dopravu i energetiku
Do Česka poprvé putuje prestižní evropská cena Europhysics Prize, kterou v minulosti získalo 14 pozdějších nobelistů. Za objev altermagnetismu ji dnes Evropská fyzikální společnost ve Štýrském Hradci v Rakousku slavnostně předala Liboru Šmejkalovi, Jairovi Sinovovi a Tomáši Jungwirthovi, trojici vědců, kteří působili nebo působí ve Fyzikálním ústavu AV ČR.
Více než sto let se vědci domnívali, že všechny magnetické materiály patří do jedné ze dvou základních tříd: feromagnetů – tedy běžných magnetů, jaké známe z každodenního života a které se využívají například v pevných discích nebo elektromotorech, a antiferomagnetů, v nichž se magnetické momenty sousedních atomů vzájemně vyruší. Objev altermagnetismu, za nímž stojí zmíněná trojice, však ukázal, že v přírodě existuje ještě další typ magnetů. Je tedy na čase přepsat kapitoly o magnetismu v učebnicích fyziky.
Objev zároveň může vést ke vzniku superrychlých počítačových čipů a pamětí, a tedy i rychlých a energeticky úspornějších počítačů. Otevírá také nové cesty ve snahách vyvinout vysokoteplotní supravodivé materiály, tedy látky, které za běžné pokojové teploty nekladou elektrickému proudu žádný odpor.
Altermagnetismus dnes patří k nejrychleji se rozvíjejícím oblastem fyziky pevných látek. „Původní práce z let 2019 – 2024 mají tisíce citací, což je nástup desetkrát rychlejší než je u průlomových věcí ve fyzice obvyklé. Vypovídá to i o tom, že se do výzkumu altermagnetismu pustilo velké množství týmů po celém světě a v širokém spektru oborů,“ upřesnil v souvislosti s udělením ceny Tomáš Jungwirth.
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