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24. 9. 20262 minuty

Tomáš Brolík: Tři strachy a tři důvody, proč Andrej Babiš sedí doma

Lídra, který má nahnáno, žádná země nepotřebuje

Tomáš Brolík
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Beze všeho patosu nebo potřeby symboliky: neexistuje žádný věcný důvod pro to, aby premiér Andrej Babiš nejel na návštěvu do Kyjeva. Klidně krátkou, jen vystoupit z vlaku, půl dne pobýt a zase pryč. Byli tam už skoro všichni. U muže, který se (když zrovna nenaříká, jak nechce být v politice) chlubí, že je evropská politická hvězda, na jejíž názor všichni v Evropě dají, to nedává žádný smysl. 

Ani jeho voličům by to nevadilo. Odpustili mu, že za jeho vlády mělo v době covidu Česko přísné restrikce, a pak kvůli jeho rozhodnutím tady zemřelo skoro nejvíc lidí v Evropě. Tak by mu odpustili i návštěvu Ukrajiny, i když si třeba myslí, že se nikomu pomáhat nemá.

Takže jaké jsou možná vysvětlení toho, že tam Babiš zatím nejel:

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Bojí se SPD, Tomia Okamury a jeho kolegů. Premiér Babiš často tvrdí, že je úplně jedno, kdo je s ním ve vládě, protože o zahraniční a bezpečnostní politice rozhoduje jenom on, žádný ministr Macinka nebo snad ministr Zůna. Ale Okamura mu něčím hrozí a premiér poslouchá.

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