Advokát Kříž, bojovník proti potratům, dozorovatel lidských práv, muž na pravém místě
Jaký je skutečný smysl toho, že Babiš dosadil politického lobbistu do vládní Rady pro lidská práva
Babišova vláda jmenovala do své Rady pro lidská práva advokáta Jakuba Kříže. Širší veřejnosti je znám jako politický aktivista, který lobbuje za to, aby českým ženám bylo zakázáno ukončit nechtěné těhotenství. Jeho vstup do instituce vytvořené kdysi pro obranu lidských práv proto v části veřejnosti vyvolal pobouření.
Schopnost se pobouřit patří mezi tradiční občanské ctnosti. Patří do doby, kdy moc svým občanům naslouchá a dokáže podle ní znovu promyslet své konání. Taková moc ale v současné době Česko nespravuje. Řada členů Babišovy vlády přistupuje ke spoluobčanům, kteří ji nevolí, s pohrdáním, a z jejich pohoršení má radost. Takže v této době to je spíš kontraproduktivní emoce. A beze zbytku to platí i pro volbu Jakuba Kříže. Není to totiž tak, že by se jeho volitelé spletli a omylem vybrali nesprávného polarizujícího bojovníka kulturních válek. Naopak, oni udělali přesně to, co chtěli.
Nevím, ale myslím
K čemu vlastně taková Rada pro lidská práva je? Na jejích stránkách najdeme oficiální popis její práce, ale lidsky je to možné říct takto: Zasedají v ní lidé, kteří mají detailní a dlouholetou znalost života zranitelných lidí. Seniorů, menšin všeho druhu, nemocných lidí, kteří se sice za svá práva mohou bít, ale mají to těžší než ostatní. Ta ochota pomoci jim v tomto zápase je právě odbornost a úloha členů Rady, kteří dozírají na to, aby stát byl citlivý a ohleduplný.
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