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Společnost25. 9. 202610 minut

Myslela jsem si, že sto padesát na dřep je normální

Na tréninku s juniorskou mistryní světa a rekordmankou v silovém trojboji Terezou Březkovou

Silvie Lauder
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Ještě před necelými čtyřmi lety Tereza Březková (23) netušila, že silový trojboj existuje. Letos na konci srpna se v této disciplíně stala ve své váhové kategorii juniorskou mistryní světa. A jako bonus si připsala světový rekord: ve třech soutěžních disciplínách zvedla celkem ohromujících 620 kilo. V Česku se tak zrodila nová hvězda sportu, jehož popularita v posledních letech výrazně roste.

Teprve začátek

Dvouhodinový trénink začíná zlehka. Tereza vyzvedne ze stojanu dva červené ocelové kotouče, každý o pětadvaceti kilech, nasadí je na dvacetikilovou osu a zajistí pojistkou. „Začínám na sedmdesáti kilech,“ vysvětlí, než se skloní k ose, a třikrát po sobě se s ní zvedne do vzpřímeného postoje v takzvaném mrtvém tahu. Pak jde ke stojanu a naloží si dalších padesát kilo. V dalším kole ještě čtyřicet navíc – a tak dál, až jich má na ose 160.

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Je pátek podvečer, nacházíme se v tělocvičně v brněnské čtvrti Medlánky. Z reproduktorů duní ostré elektrické kytary a čas od času vzduch prořízne kovový rachot kotoučů a dalšího vybavení. Už při příchodu je jasné, že tělocvična Be Strong se od běžných fitek liší: zvenku na ni neupozorňuje výrazný vývěsní štít, dvě rozlehlé místnosti v podzemí jsou zařízeny stroze a efektivně. I stojánek na magnezium, které se používá pro lepší úchop, prozrazuje, že tady trénují nejen amatéři, ale taky profesionálové. Trénink tu právě dokončuje například Anežka Miková, několikanásobná juniorská mistryně republiky a dvojnásobná evropská šampionka ve váhové kategorii do 47 kilo.

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