Jana Matesová: Vláda se s kreditkou občanů vydala na předvolební nákupy
Přesněji nákupy hlasů, za peníze současných i ještě nenarozených občanů
Blíží se volby, doba těžko ovladatelného nutkání kupovat si hlasy. A to nutkání vidíme za oceánem i u nás. Za necelý měsíc a půl čeká Spojené státy sčítání hlasů ve volbách do obou komor Kongresu Spojených států. Republikánské straně prezidenta Trumpa hrozí ztráta většiny v obou komorách Kongresu, což by prezidentovi vážně zkomplikovalo vládnutí ve zbývajících dvou letech jeho mandátu. Prezident Trump tedy přišel s nabídkou: pokud republikáni zvítězí, prezident dá každému dospělému občanovi Spojených států 5 tisíc dolarů. V USA žije přibližně 250 milionů lidí starších 18 let, ne všichni jsou americkými občany s právem volit na federální úrovni, ale i kdyby se slib týkal jen přímo registrovaných voličů, stálo by splnění slibu mezi 900 miliardami a bilionem dolarů. Prezident Trump by to samozřejmě neplatil ze svého, hlasy by si koupil za peníze všech občanů a na účet jejich ještě nenarozených dětí a vnoučat a na úkor veřejných služeb pro ně všechny. Navýšil by tím již nyní gigantický plánovaný deficit amerického federálního rozpočtu nejméně o polovinu!
Vzpomínáte? Koupit si pro sebe kontrolu nad firmou za peníze té firmy je v jurisdikcích vyspělého světa protiprávní, viz například známý soud s majiteli Mostecké uhelné, který se táhne už celá desetiletí. Kupovat si hlasy voličů úplatkem „stovku na ruku“ je také protiprávní, i kdyby ty stovky šly z vlastní kapsy kandidátů. Kupovat si hlasy voličů příslibem peněz na dřevo z kapes všech lidí – ne příslibem daňových odpisů poté, co jste odvedli dobrou práci a vydělali sobě, zaměstnancům i státu, ale přímo na dřevo – je v éře vzedmutí politického populismu čím dál oblíbenější.
Naše vláda se krátce před říjnovými volbami vydala koupit hlasy důchodců za skromné dva tisíce korun každému důchodci, plošně. Není to, jak si každý může spočítat, ani zdaleka „vrácení toho, co vám Fialova vláda vzala“, je to výborně načasovaný volební dárek. A vládu nestojí ani korunu, zaplatí ho občané. Vedle komunálních voleb jde i o volby do horní komory parlamentu, a i když většina stran současné vládní koalice léta tvrdila, že Senát je zbytečný a má být zrušen, vědí, že je důležitou pojistkou demokracie, a je-li (zatím?) nedosažitelné ho ústavní většinou zrušit, je třeba ho ovládnout.
Navržený rozpočet s alarmujícím deficitem, v němž celkové investice – natožpak ty, které nejdou do budov a aut úřadů – představují jen polovinu až dvě třetiny tohoto deficitu, obsahuje řadu dalších dárků, které nezvýší produktivitu a produkci v Česku a budou jen tlačit na inflaci, zdražovat podnikům i domácnostem úvěry a do budoucna omezovat dostupnost veřejných služeb.
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