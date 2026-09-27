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Agenda27. 9. 20264 minuty

Pět českých zpráv

Respekt

Za podvody 12 let

Pravomocný trest 11 a půl, respektive 12 a půl roku vězení dostali minulý týden zástupci česko-ukrajinské skupiny falešných telefonických bankéřů. Jde o bratry Marka a Roberta Petříštěovy a o Dmytra Rožkova, jimž pražský soud definitivně potvrdil tresty. Skupina čítající deset osob připravila asi osm stovek lidí o peníze v celkové hodnotě 195 milionů korun. „Trestná činnost je mimořádně závažná a má velký dopad na důvěru poškozených vůči policii a bankovnímu systému. Průnik do soukromí poškozených a zákeřný, organizovaný způsob, jakým získávali jejich důvěru, obžalovaným velmi přitěžuje při úvaze o druhu a výměře trestu,“ řekl předseda odvolacího senátu Radek Hartmann. Tresty označil za „důvodně velmi přísné“.

Dluhová brzda dříve

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Česko zažívá další střet mezi ministryní financí Alenou Schillerovou, potažmo vládou obecně, a odborným aparátem. Tentokrát jde o Národní rozpočtovou radu (NRR), podle které by vzhledem k rozvolnění rozpočtové politiky mohl náraz na dluhovou brzdu přijít o tři roky dříve, než se původně plánovalo: teď tedy už v roce 2034. Letos se podle NRR otáčí trend rozpočtové politiky od konsolidace a takový trend není udržitelný. V případě nárazu podle pravidel o rozpočtové odpovědnosti musí vláda představit návrh vyrovnaného či přebytkového rozpočtu. „Rok 2025 byl na nějakou dobu posledním rokem, kdy existovala nějaká snaha o konsolidaci veřejných rozpočtů,“ řekl předseda NRR Mojmír Hampl. „Ministerstvo financí vyjadřuje politování nad tím, že předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl ve svých veřejných vystoupeních opakovaně pomíjí vládou schválenou a deklarovanou trajektorii snižování deficitů,“ odpovědělo rozpočtové radě ministerstvo financí v tiskové zprávě.

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