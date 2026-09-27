Respekt/Despekt

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Respekt • Despekt27. 9. 2026

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Prestižní cena pro českou fyziku

Čeští vědci Libor Šmejkal, Tomáš Jungwirth a španělsko-americký fyzik Jairo Sinova získali Europhysics Prize 2026 za objev třetí základní formy magnetismu (altermagnetismu). Prestižní cenu Evropské fyzikální společnosti obdrželi čeští vědci poprvé. Jejich objev změnil více než sto let staré chápání magnetismu a otevírá nové možnosti pro výzkum kvantových materiálů i budoucí informační technologie.

despekt

Bez bot ne

Magistrát Frýdku-Místku nezasáhl v případu 51leté ženy vyhozené z autobusu kvůli tomu, že byla bosa. Přivolaní strážníci požadavku řidičky vyhověli, přestože jízdu naboso přepravní podmínky nezakazují. Město se místo jasného vyjádření omezilo na konstatování, že řidič může cestující z přepravy vyloučit podle svého posouzení situace.
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