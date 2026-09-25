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Společnost25. 9. 202612 minut

Praha krásná, drahá, rozplizlá. Dva pohledy na město, které hledá svůj poteciál

Jak vnímají českou metropoli a její možný rozvoj lidé, kteří důvěrně znají i její nejzapadlejší kouty?

Filip Zelenka
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