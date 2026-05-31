Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Nikdy neumřít, všechno ovládnout
31. 5. 20265 minut

Trumpova neuvěřitelně bezostyšná druhá vláda

Americké zákony budou potřebovat po Trumpovi pořádně vyztužit

Fareed Zakaria

Když se dívám na druhé funkční období prezidenta Donalda Trumpa, vidím tohle: neohrabaně se pokoušel anektovat Grónsko a Kanadu, masivně zvýšil cla pro většinu světa, nařídil kruté zátahy proti imigrantům, které zaprvé porušovaly právo a zadruhé nefungovaly, a pak rozpoutal válku, bez souhlasu OSN, bez konzultace s Kongresem a bez jakékoli strategie. A tak mě překvapilo, když jsem tento týden slyšel Jeffa Bezose – majitele deníku The Washington Post a podle všeho inteligentního a úspěšného podnikatele – říkat: „Myslím, že oproti prvnímu funkčnímu období je Trump zralejší a disciplinovanější.“

V Trumpově prvním funkčním období disciplína pramenila ne z toho, že by disciplinovaný byl, ale protože čelil různým omezením. Často se podřizoval, byť neochotně, republikánskému establishmentu a národně-bezpečnostním elitám. Jeho ranou legislativní agendu formoval předseda Sněmovny reprezentantů Paul D. Ryan a prováděl ji šéf jeho kanceláře Reince Priebus. Ekonomický poradce Gary Cohn mu rozmlouval globální zvyšování cel, po kterém tak dlouho toužil. Generálové v jeho okolí ho nabádali k opatrnosti vůči Íránu, k podpoře NATO a k dodávkám zbraní Ukrajině.

Trump si ze svého prvního období neodnesl ponaučení, že na odbornosti záleží, nýbrž že odborníci k němu nejsou dost loajální. Mnoho vysokých úředníků jeho vlády se od něj po útoku na Kapitol ze 6. ledna 2021 distancovalo; někteří ho dokonce odsoudili. A tak se tentokrát obklopil lidmi, jejichž hlavní kvalifikací je loajalita. Čím méně oslnivý je jejich životopis, tím lépe: tito lidé mu vděčí za všechno, co mají. Místo procesů nastoupily impulzy, procedury nahradily instinkty, vládne se intuicí.

Nejzřetelnější rozdíl mezi Trumpem 1.0 a Trumpem 2.0 však není v politice. Je to obohacování – jeho rozsah, jeho drzost, jeho otevřené pohrdání jakoukoli zdrženlivostí. Před pár dny oznámil ministr spravedlnosti, že jeho úřad Trumpa, jeho rodinu a jeho firmy nikdy nebude auditovat a vyšetřovat kvůli žádným minulým daňovým přestupkům. Imunita platí „navždy“, dozvěděli jsme se.

