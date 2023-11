Slyšeli jste už o Pierru Anthonovi? Pokud ne, tak vězte, že teenageři ve více než třiceti zemích ano. A s některými to pořádně zamávalo. Pierre Anthon je kluk z Dánska, který si na začátku školního roku vylezl na slivoň a začal tvrdit, že nic nemá smysl. Tedy přesně to, co si občas myslí snad každý. Jenže tím méně to chce slyšet. „Nic nemá význam, to vím už dávno,“ říká Pierre Anthon spolužákům ze sedmičky. „Takže nemá smysl něco dělat. To mi došlo zrovna teď.“ Co s tím?

Nihilismus pro začátečníky, i tak by mohl znít podtitul pozoruhodné knihy dánské spisovatelky Janne Teller s lakonickým titulem Nic, která se pohybuje mezi young adult literaturou a filozofickou bajkou. S upřesněním, že tady se zvířata nechovají jako lidé, ale spíš opačně. I v zemi tak svobodomyslné jako Dánsko vyvolal originál z roku 2000 pozdvižení.