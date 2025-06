Vyrazilo mi to dech. Vyhozený kufřík ze sběrného dvora měl v sobě poklad

Jakmile Veronika Hulzerová kufřík objevila, odnesla ho k prozkoumání svému manželovi, jenž ve sběrném dvoře také pracuje. „Moje žena se někdy dívá do kontejnerů, jestli se lidi nezbavili něčeho, čeho by byla škoda. Proto si všimla toho kufříku, byl pěkný, hned ji zaujal,“ říká Petr Hulzer. „Nebyl zamčený, lehko jsme ho otevřeli a vevnitř jsme našli spoustu viditelně starších, předválečných listin. Často na nich bylo jméno Eleonory Besenové. Neznali jsme ji, napadlo mě ale, že by to mohlo zajímat kamaráda, který tyhle věci už léta zkoumá a zná lidi ze Státního oblastního archivu v Litoměřicích.“