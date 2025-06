Nedělní televizní debaty: pod kobercem jsou bitcoiny

Například že si designovaná ministryně Eva Decroix asertivně a po delší dobu dokáže udržet slovo a přitom umně odvést pozornost od podstaty problému. Dlouze v úvodu například mluví o plánu vzít si na ministerstvo nestranického, všeobecně respektovaného odborníka z justice, který by byl zárukou poctivého prozkoumání celé záležitosti – aniž by naznačila, kdo by jím mohl být a co přesně by na ministerstvu dělal… Decroix sice ujišťuje, že v nejvyšším zájmu ODS je právě poctivé vyšetření, nicméně kdo by raději jako nástupce Pavla Blažka na pozici ministra spravedlnosti viděl nestraníka a pochybuje o nezávislém šetření pod ministryní Decroix, ten je po nedělní debatě ve svém názoru spíše posílen. A opoziční Piráti – jak v debatě několikrát zopakovala Olga Richterová – to vidí stejně: podle nich by respektovaná nestranická osoba z justice měla vést ministerstvo až do voleb. ANO požaduje hlasování o nedůvěře vládě a vyzývá k její demisi.