Izrael loď Madleen s Gretou Thunberg do Gazy nepustil. Ale svoji misi aktivisté splnili

Na začátku června vyplula z italské Katánie loď Madleen, se kterou se dvanáctičlenná posádka - včetně švédské aktivistky Grety Thunberg nebo francouzské europoslankyně Rimy Hasan - snažila dostat do Pásma Gazy. Cílem bylo nejen doručit do oblasti humanitární pomoc, ale především upozornit na katastrofální situaci. Izraelský ministr obrany Jisrael Kac však armádě nařídil, aby loď zastavila a přesměrovala ji do izraelského přístavu Ašdod. Izraelská diplomacie na síti X uvedla: „'Selfie jachta' s 'celebritami' bezpečně směřuje k břehům Izraele. Předpokládá se, že se pasažéři vrátí do svých zemí. Dostali sendviče a vodu. Show skončila." Má ale Izrael právo blokovat aktivisty i z mezinárodního pohledu? Byla vůbec šance, že by se loď Madleen do Pásma Gazy dostala? A co prosazuje Koalice flotily svobody, která výpravu zorganizovala? I o tom mluví ve zpravodajském podcastu Výtah Respektu Dominika Perlínová.