Protesty v Srbsku pokračují. Ke studentům se přidaly odbory, ale plán k novým volbám demonstranti stále nemají

Od tragické události v srbském Novém Sadu, při které přišlo o život 16 lidí, uplynulo téměř sedm měsíců. Během nich vypukly jedny z největších protestů v historii Srbska, kterých se účastnily statisíce lidí, a vedlo to mimo jiné k rezignaci premiéra Miloše Vučeviće. Ani to ale protestující, převážně studenty, nezastavilo - a v protestech pokračují. Pomoct jim může také to, že se k nim přidalo pět největších odborových organizací v Srbsku. Otázkou ale zůstává, čeho chtějí demonstranti docílit tím, že připouští možnost nových voleb, říká ve Výtahu Respektu Magdaléna Fajtová: „Dlouho byli apolitičtí. Nikdo tedy moc neví, jak to chtějí udělat a co by měly volby přinést. Je dost pravděpodobné, že ve volbách opět zvítězí současný prezident Alexander Vučić. Upřímně nerozumím tomu, proč se rozhodli podpořit možnost, že by Srbsko mělo předčasné volby, ale je tu možnost, že si vytvoří nějakou stranu, která by sledovala spíše praktické cíle, například boj proti korupci, než zahraniční politiku. Není ale jasné, k čemu to povede." Co všechno se v Srbsku v posledním více než půl roce odehrálo? Čeho doposud protestující dosáhli? A jak by tamní události mohly ovlivnit případný budoucí vstup Srbska do Evropské unie?