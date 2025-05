Na Izrael kvůli katastrofální situaci v Pásmu Gazy tlačí EU, Británie i Kanada. Česko se doteď nepřidalo

Humanitární situace v Pásmu Gazy se nadále zhoršuje poté, co Izrael o víkendu zahájil novou fázi vojenské operace Gedeónovy vozy. Už minulý týden přitom Výbor pro kontrolu hladomoru varoval, že nejvyššímu stupni akutního nedostatku potravin čelí 12 procent obyvatelstva. Pokud by nedošlo k žádné změně, do konce září by to byla víc než pětina. Přestože po tlaku spojenců vláda Benjamina Netanjahua souhlasila s pozastavením blokády humanitární pomoci, která se do Pásma Gazy nedostávala od 2. března, podle mezinárodních organizací i světových politiků je to jen kapka v moři. „Prvních 93 nákladních aut s humanitární pomocí přejelo hranice do Pásma Gazy, nicméně OSN ve středu ráno potvrdila, že ačkoliv je pomoc fyzicky v Gaze, žádná se zatím k lidem nedostala. Situace je opravdu vážná, k řešení chronické humanitární krize je podle orgánů OSN potřeba 600 nákladních aut denně, nikoliv jen 93," upozorňuje ve Výtahu Respektu Dominika Perlínová. Kvůli katastrofální situaci na Izrael tlačí Evropská unie, Británie i Kanada. K jakým krokům státy přistoupily? Přidalo se k některé z iniciativ i Česko? A jak je to momentálně s jednáními o případném příměří a propuštěním zbylých rukojmích?