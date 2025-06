ÚS posvětil porušování pravidel sněmovny. Po změně vlády se to však může vymstít

Ústavní soud se ve středu zabýval stížností opozičního hnutí ANO, jež napadlo před dvěma lety schválenou novelu, která zpřísnila podmínky pro předčasný odchod do důchodu. Podle soudců sice kabinet ukončením rozpravy porušil sněmovní pravidla, šlo nicméně o krajní, a tedy přípustnou reakci na obstrukce. Jen šéf opozičního ANO Andrej Babiš mluvil osm hodin a celkem debata zabrala několik dní. Jak ale ve Výtahu Respektu říká Filip Zelenka, v budoucnu by se rozhodnutí ÚS mohlo vymstít: „Zcela teoreticky, kdyby se v příštím volebním období role obrátily, ANO bylo u vlády a v opozici koalice Spolu, Starostů a třeba i Pirátů. A v situaci, kdy by se jednalo o pomoci Ukrajině, kterou by ANO chtělo osekat, opoziční poslanci ze současné vládní koalice by se proti tomu chtěli postavit a chtěli obstruovat. Fandili bychom jako občané proevropského směřování tomu, že se porušuje jednací řád? Není to signál pro budoucí vládnoucí většiny, že může dojít k porušování jednacího řádu?" Proč se vlastně doposud nezměnil? A z jakých důvodů projednávání stížnosti trvalo téměř dva roky?