Lex Anička, dětský certifikát i nepřijatelnost fyzického trestání. Česko konečně mění přístup k nejmenším

Dolní komorou v uplynulých týdnech prošla řada změn, které by měly zlepšit přístup k dětem. Týká se to například vládní reformy trestního práva, která počítá se zavedením takzvaného dětského certifikátu. Úprava vyjmenovává trestné činy, při nichž by byl zápis v podstatě automatický. Přestože skupina poslanců ODS původně prosazovala mírnější podobu, schválena byla nakonec přísnější verze. Sněmovnou rovněž prošel bod, který reagoval na požadavky Evropského výboru pro sociální práva, podle něhož bude v Česku legislativně zakotvena nepřijatelnost fyzického trestání dětí. Přestože má pouze deklaratorní povahu, je to podle Silvie Lauder klíčová změna: „Z různých výzkumů víme, že jako společnost potřebujeme deklaratorně stanovit, že toto chování je nepřijatelné. Vysílá to určitý signál, jak se k tomu staví stát. Zjišťujeme i z jiných zemí, že to má dopad ne na lidi, kteří při nějaké příležitosti plácnou dítě po ruce, ale především na ty nejzávažnější trestné činy a případy týrání," říká ve Výtahu Respektu a vysvětluje také, co se v přístupu nejen k dětem, ale obecně k obětem některých trestných činů mění schválením novely o soudech a soudcích, tedy normy přezdívané lex Anička.