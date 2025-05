Motoristům klesají preference. V případě postupu do sněmovny spoléhají na ANO

„Sebevědomé Česko. Efektivní Česko. Síla a nezávislost v srdci Evropy. Migranty jedině do vašeho stanu pane Rakušane." I taková hesla se v polovině května objevovala na zahájení kampaně Motoristů sobě před podzimními sněmovními volbami. I přes silná slova však uskupení, jehož hlavní tváří je europoslanec Filip Turek, klesají preference, upozorňuje ve Výtahu Respektu František Trojan: „Podle agentury STEM Motoristé sobě klesají pravidelně, v posledním průzkumu na 3,6 procenta. Median, který zveřejnil dubnový model, ukazuje více, ale jde spíše o trend - a ten je klesající." Co za tím stojí? Mají Motoristé sobě nějaké další výraznější tváře než jen Filipa Turka? Na co uskupení spoléhá v kampani a jaké jsou jeho priority? A co k němu táhne mladé lidi z mládežnické organizace Motorgen?