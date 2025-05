Kauza Čapí hnízdo opět u soudu. Bude to mít vliv na výsledek Babišova hnutí ve volbách?

Vrchní soud v Praze začal v pondělí projednávat odvolání v kauze padesátimilionové dotace na stavbu kongresového areálu Čapí hnízdo, ve které jsou z dotačního podvodu obžalováni šéf hnutí ANO Andrej Babiš, a jeho někdejší poradkyně, v současnosti europoslankyně za jeho hnutí Jana Nagyová. Městský soud sice v případu, který se táhne již deset let a Babiš i Nagyová kvůli němu poprvé přišli před soud již před třemi lety, dvakrát dospěl k závěru, že nešlo o trestný čin, nicméně podle státního zástupce vyzněla obhajoba nelogicky. Zásadní také budou dva svědci, kteří by měli u soudu v týdnu promluvit. Na soudním zasedání byl redaktor Jaroslav Spurný, který ve Výtahu Respektu vysvětluje, proč se kauza Čapí hnízdo projednává takovou dobu: „Čapí hnízdo byla jedna z prvních věcí, která se týkala evropské dotace, která tu byla stíhána. Je to případ, na kterém do jisté míry policie, detektivové i státní zástupci hledali cesty, jakým způsobem najít při něčem, co vypadá zjevně jako podvod, právní kvalifikaci. Když tomu člověk nerozumí, je to únavné. Ale věřím v institucionální spravedlnost. Zároveň pohled, jak bude vyřešen tento případ, může inspirovat ve vyšetřování v jiných, které se budou týkat zneužívání evropských dotací," říká s tím, že jedním z důvodů bylo i čekání na zbavení imunity Jany Nagyové. Co bude v případu následovat? Mohl by výsledek ovlivnit, jak si bude hnutí ANO stát ve sněmovních volbách? A proč je kauza důležitá celospolečensky?