Jaká hudba ovlivnila váš světonázor?

LUCIE VIDOVIĆOVÁ sociální gerontoložka sociální gerontoložka

Jsem dítě devadesátkových diskoték, takže plytké texty o tom, jak chceme létat vysoko a dotýkat se nebes, kterým jsme tehdy ale nerozuměli, laser show a zakouřené sklepní prostory, ze kterých bylo člověku blbě. Ale bylo to mládí, tak se to dá romantizovat. Další hudební vlivy se do mě promítly, když jsem po nocích psala své první velké studentské práce. Aby můj roztěkaný mozek mohl pracovat, střídala jsem v kazeťáku Vivaldiho, Verdiho mužská dueta, Marii Rottrovou a Holki s Lunetikem. Dodnes patří tehdy sepsané texty k tomu lepšímu, co jsem ve své vědecké kariéře vyprodukovala. Hodnotově mě zkorigoval křesťanský popík. Vědět, že mě Bůh miluje, i když u toho křepčím, jako by to byla Lambada, je nesmírně osvobozující. Hudbě zdar a disku zvlášť!