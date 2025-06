Ranní postřeh Pavla Jungwirtha: K zemi hleď!

Konečně jsem se dostal k tomu zhlédnout na Netflixu čtyři roky starý americký film Don’t look up (česky K zemi hleď). Nebudu dlouze rozebírat pozoruhodné herecké výkony Leonarda DiCapria, Jennifer Lawrence a dalších, jen v kostce připomenu dějovou osnovu. Na Zemi se řítí obří asteroid s potenciálem vyhladit lidstvo. Studentka astronomie na Michiganské státní univerzitě, která kometu objevila, a její profesor se snaží zburcovat americkou vládu k akci. Ta po počátečním váhání pověří NASA přípravou mise s cílem umístit na kometu jadernou nálož, jejímž odpálením by se vychýlila z dráhy k Zemi. Mise odstartuje, ale na poslední chvíli je prezidentkou USA odvolána. Na scéně se totiž zjeví záhadný high-tech multimiliardář s informací, že kometa je složena ze vzácných kovů nedozírné ceny. A s plánem místo odchýlení kometu výbuchy rozlomit na menší kusy, nechat je spadnout do Pacifiku, kovy vytěžit a ještě více zbohatnout.