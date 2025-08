Seriály na srpen: Vetřelec bude řádit na Zemi, Wednesday se utká s Lady Gaga, BoJack Horseman má lidské následovníky

Wednesday (2. řada, Netflix, 6. srpna) Seriál Wednesday, rozšiřující svébytně franšízu Addamsovy rodiny, se před třemi lety stal hitem u diváků i kritiky. Nad potemnělým příběhem o potemnělé puberťačce, která nastoupí na Akademii Nevermore, panovala shoda, že mu prospěl podíl Tima Burtona a že při výběru hlavní herečky nemohli mít tvůrci šťastnější ruku. Jenna Ortega coby titulní Wednesday Addams přesně naplnila míru odměřenosti, sarkasmu, morbidnosti, nihilismu a roztomilé bezcitnosti, která její postavu charakterizuje. V první řadě vyšetřovala tajemné vraždy, ve druhé ji pronásledují temné vize. V jedné z nich uvidí možnou smrt své spolubydlící Enid. Ve snaze tomu předejít se Wednesday pustí do řešení nadpřirozené záhady, a novinka by tak měla být hororovější. V centru jsou dívčiny rozvíjejí se schopnosti i rostoucí nesoulad s rodinou, hlavně s matkou Morticií (Catherina Zeta-Jones). Ta má zase podobně napjatý vztah se svojí matkou. Luis Guzmán se vrací jako otec Gomez, nováčky jsou naopak Steve Buscemi v roli roztržitého ředitele školy a Lady Gaga jako učitelka, která Wednesday vstoupí do cesty. Objeví se ale až ve druhé půli série, jež bude na Netflixu k vidění od 3. září.