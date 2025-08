Ranní postřeh Tomáše Brolíka: Začnete jako naděje. Skončíte blábolením o věšení lidí

Tenhle týden se rozloučí se svou funkcí polský prezident Andrzej Duda a je to pravděpodobně naposledy, co o něm uslyšíte. Pokud se tedy nerozhodnete opravdu hluboce se ponořit do polských záležitostí. To je výjimečný závěr prezidentské kariéry tohoto třiapadesátníka, muže na vrcholu sil.