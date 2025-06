Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Zemí se prohnaly silné, nesčetnými hromy a blesky provázené bouře, které vyvracely stromy, strhávaly dráty elektrického vedení a narušily bezproblémový průběh silniční i železniční dopravy. Ludgeřovicemi u Ostravy prošel los. Ministři obrany zemí NATO se v Bruselu shodli na závazku zvýšit výdaje na obranu na pět procent HDP. Projekt století pokračuje! napsal na sociálních sítích ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček poté, co Nejvyšší správní soud nevyhověl námitkám neúspěšné francouzské konkurence, a Česko tudíž po týdnech průtahů mohlo podepsat s jihokorejskou státní firmou KHNP dohodu o dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Premiér Petr Fiala svolal mimořádnou schůzi Bezpečnostní rady státu k debatě o tzv. bitcoinové aféře ministra spravedlnosti Pavla Blažka, který za dosud ne úplně vyjasněných okolností přijal od bývalého obchodníka s drogami a majitele tržiště na „temném internetu“ dar miliardy korun v bitcoinech do rozpočtu svého ministerstva, a když pak transakce po zveřejnění vyvolala veřejný nesouhlas, rezignoval na svou funkci. Voličské preference protisystémových a proruských stran shromážděných kolem nacionálního hnutí SPD Tomia Okamury stouply na 16,7 procenta. Žádná seriózní jednání, jen zdržování a hry. Je čas přitvrdit. Nástroje máme, vyzval ministr zahraničních věcí Jan Lipavský na Twitteru k rozšíření stávajících protiruských sankcí poté, co Rusko při jednání s ukrajinskou delegací v Istanbulu odmítlo návrh třicetidenního bezpodmínečného příměří a pokračovalo v bombardování civilních cílů Ukrajiny. Agentury přinesly zprávu, že tváří v tvář hrozbám představovaným agresivním režimem v Rusku přechází Velká Británie slovy svého premiéra Keira Starmera „válečným tempem do bojové pohotovosti“. Zemřela Jarmila Stibicová. Na protest proti nedostatku pilotů, a tudíž proti neustálému přetěžování těch stávajících, vyhlásili odboráři letecké společnosti Smartwings stávkovou pohotovost. Několik set českých a německých účastníků Pouti smíření si opět – už podvacáté – pěším pochodem z Pohořelic do Brna připomenulo trasu, kterou byli v opačném směru po skončení druhé světové války hnáni ven z republiky německy mluvící obyvatelé Brna včetně žen a dětí a mnoho jich přitom zemřelo na útrapy cesty. Přestože mluvíme různými jazyky, srdce máme stejná, a dokud se scházíme na místech, jako je toto, je svět ještě v pořádku. Obávám se doby, kdy nám bude lhostejno, zda se zde sejdeme, řekl poutníkům u památníku obětí poválečného pochodu pohořelický starosta Miroslav Novák. Šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš spustil čtyři měsíce před volbami svůj e-shop nabízející župany a čepice s iniciálami AB. Díky upozornění zainteresovaných čtenářů vyšlo najevo, že děkan katolické baziliky v Jablonném v Podještědí Pavel Maria Eduard Mayer před svým svatostánkem neuděloval motorkám členů motorkářského klubu Pekelné doly svátost křtu, jak chybně uvedla tato rubrika v minulém čísle, ale dával strojům běžné církevní požehnání. Demografové oznámili, že po loňském rekordním propadu porodnosti lze letos očekávat další pokles. V anketě Alej roku zvítězilo stromořadí platanů u protivínského pivovaru. S podezřením na neposkytnutí pomoci začali plzeňští policisté vyšetřovat koronerku, která označila za mrtvou ženu, jež při odnášení do vozu pohřební služby začala dýchat.

